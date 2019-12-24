Пенсионный фонд объяснил, как действует новая "Электронная трудовая книжка"

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Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в FACEBOOK.
В “электронной трудовой книжке” отражается информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.
Если потеряно бумажную трудовую книжку – данные будут сохранены в электронном формате.
Чтобы воспользоваться услугой – нужно зарегистрироваться на вебпортале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.
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