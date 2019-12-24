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Пенсионный фонд объяснил, как действует новая "Электронная трудовая книжка"

Пенсионный фонд объяснил, как действует новая "Электронная трудовая книжка"

Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в FACEBOOK.

В “электронной трудовой книжке” отражается информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Как проверить свой страховой стаж

  • Сервис позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах.

Если потеряно бумажную трудовую книжку – данные будут сохранены в электронном формате.

  • Застрахованные лица и работодатели также смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.

Чтобы воспользоваться услугой – нужно зарегистрироваться на вебпортале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики объяснили, зачем нужна электронная трудовая книжка. Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая, в частности, должна защитить от «манипуляций» работодателя.
По материалам Finance.UA
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