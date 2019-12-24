Самые устойчивые банки Украины: данные НБУ

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Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. В этом году ее проходили 29 финучреждений, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Оценка устойчивости предусматривает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.
“По результатам оценки устойчивости в этом году для банков устанавливались необходимые (целевые) уровни достаточности и регулятивного капитала, если достаточность капитала банков в стресс-тесте становилась ниже минимального уровня. Целевые уровни достаточности капитала были определены с учетом баланса на начало 2019 года, однако для многих банков они были пересмотрены (снижены) с учетом фактически принятых мер”, – сообщает пресс-служба НБУ.
В дальнейшем Нацбанк повторно пересмотрит необходимые (целевые) уровни капитала для банков по итогам первого полугодия 2020 года, если принятые банками меры приведут к снижению рисков их деятельности.
Результаты стресс-тестирования:
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