Самые устойчивые банки Украины: данные НБУ

Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений. В этом году ее проходили 29 финучреждений, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Оценка устойчивости предусматривает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.

“По результатам оценки устойчивости в этом году для банков устанавливались необходимые (целевые) уровни достаточности и регулятивного капитала, если достаточность капитала банков в стресс-тесте становилась ниже минимального уровня. Целевые уровни достаточности капитала были определены с учетом баланса на начало 2019 года, однако для многих банков они были пересмотрены (снижены) с учетом фактически принятых мер”, – сообщает пресс-служба НБУ.

В дальнейшем Нацбанк повторно пересмотрит необходимые (целевые) уровни капитала для банков по итогам первого полугодия 2020 года, если принятые банками меры приведут к снижению рисков их деятельности.

Результаты стресс-тестирования:

только один банк нуждался в капитале, однако еще осенью он закрыл эту потребность;

для 18 банков был определен необходимый (целевой) уровень достаточности капитала выше минимальных требований. Из них для 7 банков потребность установлена только по негативному сценарию;

второй раз подряд успешно прошли стресс-тестирование девять банков. Большинство из них – с иностранным капиталом, а также государственные ПриватБанк и Укргазбанк;

не нуждались в капитале ПУМБ и Альфа-Банк;

потребность в капитале для Альфа-банка определена с учетом эффектов от присоединения Укрсоцбанка;