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В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии

В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии

Группа нардепов от Слуги народа зарегистрировала разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента, сообщает член Нацкомиссии Александр Панченко на своей странице в FACEBOOK.

Что предусмотрено законопроектом:

  • обязательные взносы от работодателей 2%;
  • обязательные взносы от работников 1%;
  • по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает работник, то и работодатель должен увеличить паритетно;
  • максимальный размер взносов 9%;
  • систему персонифицированных счетов участников обслуживает Центральный Администратор, избираемый на конкурсе;
  • создается Пенсионное Казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

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  • к управлению средствами Пенсионного Казначейства привлекаются КУА;
  • требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

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  • повышена ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

Справка Finance.ua:

  • Ранее глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции “Слуга народа” Галина Третьякова заявляла, что введение накопительной пенсии планируется в 2022-2023 году.
  • В правительстве сообщали, что программа “Вторая пенсия” предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, которое должно происходить при каждой выплате заработной платы.
  • Распоряжаться этим счетом можно будет по достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.
По материалам Finance.UA
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