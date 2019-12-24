В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии

Группа нардепов от Слуги народа зарегистрировала разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента, сообщает член Нацкомиссии Александр Панченко на своей странице в FACEBOOK.

Что предусмотрено законопроектом:

обязательные взносы от работодателей 2%;

обязательные взносы от работников 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает работник, то и работодатель должен увеличить паритетно;

максимальный размер взносов 9%;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает Центральный Администратор, избираемый на конкурсе;

создается Пенсионное Казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

к управлению средствами Пенсионного Казначейства привлекаются КУА ;

; требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

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повышена ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

Справка Finance.ua:

Ранее глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции “Слуга народа” Галина Третьякова заявляла, что введение накопительной пенсии планируется в 2022-2023 году.

В правительстве сообщали, что программа “Вторая пенсия” предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, которое должно происходить при каждой выплате заработной платы.