В аэропорт Борисполь могут запустить электрички

Существует вероятность, что в скором времени дизель-поезда на маршруте Kyiv Boryspil Express заменят электричками. Это произойдет, если будет электрифицирован ж/д участок до аэропорта Борисполь.

Об этом, как сообщает корреспондент ЦТС, заявил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов во время церемонии отправки в первый рейс нового поезда ДПКр-3.

По словам Кравцова, руководство УЗ будет смотреть, насколько будут востребованы рейсы поезда в трехвагонной комплектации, и, если спрос будет расти, то, возможно, будет принято решение о закупке дополнительных таких поездов.

Также глава АО УЗ сообщил, что компанией изучается вопрос запуска электричек из столицы в аэропорт Борисполь, что пока не реализовано ввиду определенной специфики электрификации возле воздушной гавани. Если это произойдет, то дизель-поезда с маршрута Kyiv Boryspil Express снимут и направят в регионы. “Электрификация в направлении аэропорта позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы-Львов, где наблюдается большой спрос”, – сказал Евгений Кравцов.

Отметим, что поезда Pesa, которые сейчас перевозят пассажиров в главный столичный аэропорт, ранее были задействованы в региональных пассажирских перевозках.

Также напомним, что сегодня был обслужен миллионный пассажир на маршруте Киев – аэропорт Борисполь.