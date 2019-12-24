Suzuki показал стильный кроссовер за 12 000 долларов

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Компания Suzuki представила в Японии новое поколение своего субкомпактного кроссовера Suzuki Hustler, продажи которого начнутся в январе 2020 года. Его цена составит всего около 12 000 долларов.
Suzuki Hustler сохранил свой традиционный ретро-стиль, но получил некоторые современные стилистические элементы. Точно по такому же пути японцы пошли, выпустив несколько месяцев назад в продажу Suzuki Jimny нового поколения. Фары у Hustler теперь со светодиодами, есть новый бампер и новые задние фонари.
Кроме того, у нового Hustler стал более современный салон, появились передовые технологии (например, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков), а также произошли изменения в технической части. При этом колесная база нового Hustler увеличилась на 35 мм – до 2460 мм. Задние пассажиры теперь будут чувствовать себя комфортнее.
В салоне мы заметили совершенно новую приборную панель с большим сенсорным дисплеем, а также новую мультимедийную систему. Салон обшит материалом, устойчивым к воздействию грязи и воды.
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