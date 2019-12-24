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Готовы ли вы и ваш кошелек к Новому году? (тест)

Готовы ли вы и ваш кошелек к Новому году? (тест)

«Джингл белс» 😉 Новый год вот уже на пороге, а вместе с ним и предновогодняя суета.

Много, сил, энергии, а главное средств может быть вложено в подготовку к этим событиям. И не понятно, окупятся ли ваши вложения в хорошее настроение.

Но, говорят: как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому предлагаем проверить, насколько вы готовы окунуться в волшебную сказку новогодних праздников, и готов ли к этому ваш кошелек?

По материалам Finance.UA
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