Готовы ли вы и ваш кошелек к Новому году? (тест)

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«Джингл белс» 😉 Новый год вот уже на пороге, а вместе с ним и предновогодняя суета.
Много, сил, энергии, а главное средств может быть вложено в подготовку к этим событиям. И не понятно, окупятся ли ваши вложения в хорошее настроение.
Но, говорят: как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому предлагаем проверить, насколько вы готовы окунуться в волшебную сказку новогодних праздников, и готов ли к этому ваш кошелек?
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