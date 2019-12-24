Как выплачивается пенсия по инвалидности в случае изменения группы инвалидности

Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции от 21 декабря 2019 года, в случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности.

Если лицу установлена инвалидность низшей группы:

пенсия выплачивается по предыдущей группе до конца месяца, в котором изменена группа инвалидности;

в случае признания лица, прошедшего повторный осмотр, здоровым пенсия выплачивается до конца месяца, по который установлена инвалидность.

В 2020 году трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума:

тем, кто получает минимум;

тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);

тем, у кого стаж свыше нормы.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Справка Finance.ua

Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум: