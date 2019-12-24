Как выплачивается пенсия по инвалидности в случае изменения группы инвалидности

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Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции от 21 декабря 2019 года, в случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности.
Если лицу установлена инвалидность низшей группы:
В 2020 году трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума:
Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:
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