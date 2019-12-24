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Как выплачивается пенсия по инвалидности в случае изменения группы инвалидности

Как выплачивается пенсия по инвалидности в случае изменения группы инвалидности

Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции от 21 декабря 2019 года, в случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности.

Если лицу установлена инвалидность низшей группы:

  • пенсия выплачивается по предыдущей группе до конца месяца, в котором изменена группа инвалидности;
  • в случае признания лица, прошедшего повторный осмотр, здоровым пенсия выплачивается до конца месяца, по который установлена инвалидность.

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В 2020 году трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от пересчета прожиточного минимума:

  • тем, кто получает минимум;
  • тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
  • тем, у кого стаж свыше нормы.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Справка Finance.ua

Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:

  • на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн;
  • для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн.
По материалам Finance.UA
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