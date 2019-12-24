В Украину поступило $1,67 млрд инвестиций - Минфин

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По данным Министерства финансов Украины, за 9 месяцев 2019 года в экономику поступило 1,67 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
Соответствующие данные Минфин обнародовал в макроэкономическом обзоре за декабрь 2019 года.
Большинство инвестиций поступило из оффшоров, в частности из Кипра и Нидерландов.
«Наибольший объем инвестиций был направлен в финансовую и страховую деятельность (682,2 миллиона долларов или 40,9% от общего объема инвестиций) и промышленность – 301,6 миллиона долларов или 18,1%.
При этом в Минфине отмечают, что объемы инвестиций в промышленность возросли, если сравнивать с тремя кварталами прошлого года.
Отметим, что эти данные не учитывают инвестиций иностранцев в государственные ценные бумаги, которых поступило на сумму, эквивалентную 100 миллиардам гривен.
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