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В Украину поступило $1,67 млрд инвестиций - Минфин

В Украину поступило $1,67 млрд инвестиций - Минфин

По данным Министерства финансов Украины, за 9 месяцев 2019 года в экономику поступило 1,67 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Соответствующие данные Минфин обнародовал в макроэкономическом обзоре за декабрь 2019 года.

Большинство инвестиций поступило из оффшоров, в частности из Кипра и Нидерландов.

«Наибольший объем инвестиций был направлен в финансовую и страховую деятельность (682,2 миллиона долларов или 40,9% от общего объема инвестиций) и промышленность – 301,6 миллиона долларов или 18,1%.

При этом в Минфине отмечают, что объемы инвестиций в промышленность возросли, если сравнивать с тремя кварталами прошлого года.

Отметим, что эти данные не учитывают инвестиций иностранцев в государственные ценные бумаги, которых поступило на сумму, эквивалентную 100 миллиардам гривен.

По материалам hromadske.tv
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