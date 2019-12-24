В НБУ считают, что проблемным банкам лучше всего стать финансовыми компаниями

О том, что в НБУ есть опасения относительно нескольких небольших банков, в интервью порталу “Минфин” рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

“По итогам прошлого года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными. Эти учреждения — преимущественно наследие банковского “беби-бума” 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия собственников этих банков была в том, чтобы продать финучреждения, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы”, — заявила Екатерина Рожкова.

Однако, по словам зампредседателя НБУ, бизнес по продаже банковских лицензий уже закончился в Украине — нужного количества потенциальных инвесторов попросту нет.

Выходом для таких банков Рожкова видит либо их слияние с более крупными банками, которые уже нашли свое место на рынке, либо “перерождение” таких банков в финансовые компании.

“Возможно, наилучший выход — стать финансовой компанией. Сейчас эти банки пытаются зарабатывать, вкладывая деньги в ценные бумаги. Будучи финкомпанией, они смогут делать то же самое, но существенно уменьшат свои расходы. Уверена, в какой-то момент владельцы этих учреждений пойдут таким путем”, — заявила Екатерина Рожкова.

Вместе с тем, с точки зрения регулятора, определенные им проблемные банки серьезной угрозы для самого банковского сектора не представляют, так как не занимают какой-то значительной доли на рынке.