0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

В НБУ считают, что проблемным банкам лучше всего стать финансовыми компаниями

В НБУ считают, что проблемным банкам лучше всего стать финансовыми компаниями

О том, что в НБУ есть опасения относительно нескольких небольших банков, в интервью порталу “Минфин” рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

“По итогам прошлого года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными. Эти учреждения — преимущественно наследие банковского “беби-бума” 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия собственников этих банков была в том, чтобы продать финучреждения, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы”, — заявила Екатерина Рожкова.

Однако, по словам зампредседателя НБУ, бизнес по продаже банковских лицензий уже закончился в Украине — нужного количества потенциальных инвесторов попросту нет.

Выходом для таких банков Рожкова видит либо их слияние с более крупными банками, которые уже нашли свое место на рынке, либо “перерождение” таких банков в финансовые компании.

“Возможно, наилучший выход — стать финансовой компанией. Сейчас эти банки пытаются зарабатывать, вкладывая деньги в ценные бумаги. Будучи финкомпанией, они смогут делать то же самое, но существенно уменьшат свои расходы. Уверена, в какой-то момент владельцы этих учреждений пойдут таким путем”, — заявила Екатерина Рожкова.

Вместе с тем, с точки зрения регулятора, определенные им проблемные банки серьезной угрозы для самого банковского сектора не представляют, так как не занимают какой-то значительной доли на рынке.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.