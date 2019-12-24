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Французские власти планируют увеличить налог на «грязные» авто

Французские власти планируют увеличить налог на «грязные» авто

Власти Франции в 2020 году ощутимо увеличивают налог на неэкологичные автомобили.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Закон о повышении налогов на «грязные» машины уже принял парламент Франции. Раньше владельцы таких автомобилей платили 12,5 тыс. евро в год. Теперь же им придётся отдавать до 20 тыс. евро в год.

В Минфине подсчитали, что это даст дополнительные 50 млн евро, которые можно отдать автопроизводителям на развитие производства электромобилей.

Под повышение налоговых выплат попадают автомобили, выбрасывающие более 212 граммов углекислого газа на километр. Таким образом, в эту категорию попадают мощные кроссоверы и спорткары.

По материалам Укравтопром
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