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В Европе тестируют VW Golf GTI 2021

В Европе тестируют VW Golf GTI 2021

В Европе фотошпионы во время дорожных тестов заметили Volkswagen Golf GTI нового (восьмого) поколения, который появится в продаже в 2020 году. Автомобиль получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и, самое главное, более мощный двигатель.

Судя по фотографиям, у нового VW Golf GTI спортивная подвеска, новая решетка радиатора, видоизмененные светодиодные фары, уникальные передний и задний бамперы, увеличенные воздухозаборники, спойлер, накладки на пороге, двойной выхлоп, спортивные колеса.

Выпускать эту модель будут только в кузове пятидверного хэтчбека (трехдверки сейчас популярностью не пользуются).

По материалам autonews.ua
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