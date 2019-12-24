В Европе тестируют VW Golf GTI 2021

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В Европе фотошпионы во время дорожных тестов заметили Volkswagen Golf GTI нового (восьмого) поколения, который появится в продаже в 2020 году. Автомобиль получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и, самое главное, более мощный двигатель.
Судя по фотографиям, у нового VW Golf GTI спортивная подвеска, новая решетка радиатора, видоизмененные светодиодные фары, уникальные передний и задний бамперы, увеличенные воздухозаборники, спойлер, накладки на пороге, двойной выхлоп, спортивные колеса.
Выпускать эту модель будут только в кузове пятидверного хэтчбека (трехдверки сейчас популярностью не пользуются).
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