Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подписать с представителями промышленности меморандум по стратегии и плану действий, направленных на защиту и развитие промышленности, поскольку падение промышленности приобрело системный характер.
Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
“Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью по первоочередным шагам, стратегии и плану действий по защите и развитию промышленности”, – написал Милованов.
Он также отметил, что начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в составе которого, помимо представителей промышленных предприятий, – “Укрзализныця” и морские порты.
“Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут скоро обнародованы”, – добавил Милованов.
По словам министра, если ранее падение промышленности объяснялось действием отдельных факторов, то сейчас падение углубилось – оно идет шестой месяц подряд и охватило почти все виды промышленности.
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