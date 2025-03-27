Государственный внутренний долг Украины сократился на 15,5 млрд грн в феврале 2025 года — Finance.ua
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Государственный внутренний долг Украины сократился на 15,5 млрд грн в феврале 2025 года

Казна и Политика
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Государственный внутренний долг Украины сократился на 15,5 млрд грн в феврале 2025 года
Государственный внутренний долг Украины сократился на 15,5 млрд грн в феврале 2025 года
В феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн дол. США.
Об этом пишет Минфин.
По состоянию на 28 февраля 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 7 019,53 млрд грн (169,09 млрд долл. США), в том числе:
  • государственный и гарантированный государством внешний долг — 5 106,73 млрд грн (72,75% от общей суммы) или 123,01 млрд дол. США;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 912,80 млрд грн. (27,25%) или 46,08 млрд дол. США.
В течение месяца государственный внутренний долг сократился на 15,48 млрд грн. В феврале 2025 года произошло погашение облигаций UA4000204150 на сумму более 41 млрд грн. Эти облигации претендовали на включение в индекс JP Morgan GBI-EM GD в марте 2022 года, но не были включены из-за российской полномасштабной войны против Украины.
Министерство финансов уменьшает объем заимствований на внутреннем рынке с целью уменьшения стоимости обслуживания госдолга, покрывая потребности в финансировании за счет больших объемов льготного финансирования от международных партнеров.
Структура государственного и гарантированного государством долга
По категориям кредиторов большинство долга приходится на:
  • международные финансовые организации (МФО) и правительства иностранных государств — 57,82%;
  • внутренний рынок через продажу государственных ценных бумаг — 26,2%;
  • внешние рынки через выпущенные ценные бумаги — 9%;
  • другие кредиторы — 6,98%.

Валютная структура государственного долга

Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:
  • доллары США — 1 828,05 млрд грн (26,18%);
  • евро — 2 405,88 млрд грн (34,27%);
  • гривна — 1 755,97 млрд грн (25,02%);
  • другие валюты (СПЗ, фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) — 1 019,63 млрд грн (14,52%).
В феврале 2025 года Министерство финансов провело 10 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая 26,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.
С подробной информацией о состоянии государственного и гарантированного государством долга Украины в феврале 2025 года и других периодах можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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