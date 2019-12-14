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НБУ впервые за 13 месяцев провел аукцион по покупке валюты

НБУ впервые за 13 месяцев провел аукцион по покупке валюты

Национальный банк выкупил у банков 230 миллионов долларов на аукционе по покупке иностранной валюты.

Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что регулятор готов был выкупить до 1 миллиарда долларов по курсу 23,25 гривни за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов.

Как известно, последнее время Нацбанк осуществлял интервенции с использованием Matching – функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также в форме запроса наилучшего курса.

По материалам Економічна Правда
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