НБУ впервые за 13 месяцев провел аукцион по покупке валюты

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Национальный банк выкупил у банков 230 миллионов долларов на аукционе по покупке иностранной валюты.
Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что регулятор готов был выкупить до 1 миллиарда долларов по курсу 23,25 гривни за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов.
Как известно, последнее время Нацбанк осуществлял интервенции с использованием Matching – функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также в форме запроса наилучшего курса.
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