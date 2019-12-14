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Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину

Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября увеличился почти на $1 млрд по сравнению с октябрем – до $81,83 млрд.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Сумма в эквиваленте в национальной валюте, наоборот, уменьшилась почти на 55 млрд гривен – до 1990,78 млрд гривен.

“С начала года государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%. Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты”, – говорится в сообщении.

При этом, по данным Минфина, в ноябре расходы госбюджета по погашению госдолга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию – 16,8 млрд грн.

Отметим, что официальный курс доллара 1 ноября этого года был на уровне 24,82 гривны, а к концу месяца упал до 24,04 гривны.

По материалам УБР
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