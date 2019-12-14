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Украинцев атакуют интернет-мошенники: названы самые популярные виды обмана

Украинцев атакуют интернет-мошенники: названы самые популярные виды обмана

Несмотря на то, что больше половины семей в Украине живут без компьютеров, треть населения страны пострадала от действий интернет-мошенников. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования цифровой грамотности украинцев, которые представило Министерство цифровой трансформации и премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, за последний год жертвами мошенничества в интернете стали 34% опрошенных, большинство из которых пострадало от получения мошеннических сообщений. А почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

“Практически столько же констатируют мошенническое использование их кредитной или дебетовой карты за последние 12 месяцев”, – отмечается в результатах исследования.

При этом больше всего пострадали жители неподконтрольных территорий (37,1%), люди с нарушениями слуха (46,1%) и молодежь 10-17 лет (49,5%).

Напомним, украинское правительство взяло курс на цифровизацию страны – то есть перевод в онлайн-режим документооборота и максимального количества госуслуг. В рамках этого процесса 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения “Дія”.

По материалам Сегодня
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