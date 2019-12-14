Apple устроила рождественскую раздачу подарков в App Store

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Компания Apple решила порадовать пользователей и устроила рождественскую раздачу подарков с 24 и по 29 декабря.
Первыми сообщения об акции получили пользователи из Австралии, но, судя по всему, раздача подарков является глобальной. «С 24 по 29 декабря в App Store каждый день вас ждет новый сюрприз. Приходите ежедневно, чтобы узнать, какое угощение у нас вас ждет!» – говорится на сайте компании. После Австралии акция началась в Канаде и первым предложенным приложением была игра Looney Tunes World of Mayhem. На следующий день американская компания раздавала карточную игру Clash Royale.
Эта новая акция фактически является возрождением акции «12 дней подарков», которую Apple начала еще в 2008 году. Акция приняла форму приложения, которое пользователи могли установить из App Store. Также Apple раздает бонусы в ряде условно бесплатных игр: Fortnite, PUBG, Minecraft, Candy Crush Saga и др.
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