Межбанк: предновогодний фактор будет основным мотиватором на рынке

Четверг пройдет очень активно на валютном рынке. У клиентов фактически остается всего два полноценных банковских дня до конца года (четверг и пятница) и один укороченный – рабочая суббота 28 декабря. Цейтнот по времени – будет основным мотиватором основной части компаний в ближайшее время.

Кроме этого на поведение клиентов повлияют:

1). Период выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам. Как только компании-экспортеры получают эту гривну от государства — их интерес к продаже валюты будет уменьшаться. Это несколько сократит объем предложения валюты на торгах;

2). Расчеты по аукциону по размещению ОВГЗ. 24 декабря продано облигаций на сумму 5,295 млрд гривен в эквиваленте. Из которых валютных – почти на $ 205 млн и в гривне – на 523 млн. Это не очень сильно отразится на объемах предложения валюты ( гривны нерезидентам под эти операции с ОВГЗ нужно немного), но психологическое действие окажет;

3). Наличный рынок, действия НБУ и ликвидность в банковской системе.

Обменники финкомпаний остановились в диапазоне котировок приема доллара по 22,80-22,90 гривен и продажи 23,00-23,20. Особой игры “на понижение” они с утра не проводят, но и роста ценников тоже нет. Такая “стабильность” на фоне активной сдачи валюты гражданами под новогодние покупки – работает в пользу гривны на всех сегментах валютного рынка.

Нацбанк свою тактику не меняет. Он продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах через Matching, что и будет удерживать доллар на уровня выше 23 гривен.

Ликвидность в банковской системе останется на высоком уровне. Корсчета банков на утро 26 декабря превышают 60,7 млрд гривен. Этого полностью достаточно для обеспечения всех клиентских операций по концу года, но при этом именно из-за фактора завершения отчетного периода не давит на курс.

За счет предновогоднего фактора, мы прогнозируем на четверг следующие объемы операций на межбанке — до $240-300 млн при совершении до 700 сделок.

Ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 23,15-23,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,24 / 23,25

евро – 25,760 / 25,768

российский рубль – 0,3749 / 0,3755

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