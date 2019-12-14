Состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю - НБУ

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В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.
Об этом говорили участники заседания Совета по финансовой стабильности, передает пресс-служба НБУ.
“В мире появляется осторожный оптимизм и значительно лучше ожидания на 2020 год, чем были несколько месяцев назад. Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, инфляция вошла в целевой диапазон. В то же время сокращаются объемы промышленного производства, что преимущественно связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности динамикой цен на металлы”, – говорится в сообщении.
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По словам Совета Нацбанка по финансовой стабильности растет объем депозитов в банковской системе, за последние месяцы этого года быстрее растут объемы валютных вкладов, несмотря даже на исторически низкие процентные ставки.
Как сообщается, что ситуация на валютном рынке остается благоприятной, Национальный банк выкупает излишки валюты на рынке для пополнения международных резервов – с начала года чистая покупка валюты НБУ уже превысила 6 млрд долл.
Благоприятная макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и укрепление гривны будут способствовать снижению долларизации финансовой системы.
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