Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица

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В Украине запрещается использовать текущие счета физлиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.
Клиенты вправе открывать счета в любых банках Украины согласно собственному выбору для обеспечения своей хозяйственной деятельности, независимой профессиональной деятельности и собственных нужд.
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Лицо, открывающее счет физическому лицу (владелец счета/представитель владельца счета/лицо, открывающее счет в пользу третьего лица), обязано письменно уведомить банк о наличии или отсутствии у владельца счета статуса предпринимателя или лица, которое ведет независимую профессиональную деятельность.
Что запрещается:
По текущим счетам в национальной валюте физических лиц – резидентов осуществляются все виды расчетно-кассовых операций согласно условиям обязательства и требованиям законодательства Украины, которые не связаны с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
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