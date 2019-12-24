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Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица

Может ли ФЛП для своей деятельности использовать счет физлица

В Украине запрещается использовать текущие счета физлиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Клиенты вправе открывать счета в любых банках Украины согласно собственному выбору для обеспечения своей хозяйственной деятельности, независимой профессиональной деятельности и собственных нужд.

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Лицо, открывающее счет физическому лицу (владелец счета/представитель владельца счета/лицо, открывающее счет в пользу третьего лица), обязано письменно уведомить банк о наличии или отсутствии у владельца счета статуса предпринимателя или лица, которое ведет независимую профессиональную деятельность.

Что запрещается:

  • использовать текущие счета физических лиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

По текущим счетам в национальной валюте физических лиц – резидентов осуществляются все виды расчетно-кассовых операций согласно условиям обязательства и требованиям законодательства Украины, которые не связаны с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • 6 декабря 2019 года Правление НБУ утвердило изменения, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц – предпринимателей.
  • Изменениями предусмотрено – для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты ФЛПам до 5 млн грн. Ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга.

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По материалам Finance.UA
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