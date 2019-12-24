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Налоговая реформа для ФЛП: Милованов назвал три главных принципа

Налоговая реформа для ФЛП: Милованов назвал три главных принципа

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что деятельность физических лиц-предпринимателей будет существенно упрощена, базируясь на трех основных принципах.

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На данный момент нет конкретных решений относительно того, как изменится работа ФЛП в рамках налоговой реформы. Милованов отстаивает позицию о том, что их деятельность необходимо максимально упростить путем реализации трех принципов.

“Три принципа. Во-первых, мы минимально цепляем тех людей, которые пытаются себе просто до какой-то суммы заработать – самозанятых. Я не понимаю, зачем им вообще регистрироваться, я бы хотел, чтобы они просто декларировали, сколько они заработали. Второй принцип – чтобы крупные компании не использовали это для того, чтобы притворяться маленькими. Ритейлеры, рестораны, оно может быть в разных формах. И третье – что эта система не должна искажать правила игры на рынке, не создавать мотивации оставаться где-то “в тени” или давать привилегии одним за счет других. Здесь действительно очень важно, чтобы поддержка была справедливой”, – пояснил министр.

Все предложения по работе ФЛП планируется обсудить публично.

“Будет (публичное обсуждение, – ред.). Оно и есть на самом деле… Я за поддержку ФЛП, но есть разные позиции, и мы должны это балансировать”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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