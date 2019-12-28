ФГВФЛ погасил перед государством 41 млрд грн долгов: итоги года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2019 году погасил перед государством 41 млрд грн долгов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“2019 год стал годом кардинальных изменений, вызовов и успехов. Сейчас можно констатировать завершение периода ликвидации последствий банковского кризиса и превращение Фонда гарантирования вкладов в партнера здоровых банков”, – говорится в сообщении.

Фонд гарантирования выделяет такие показатели за 2019 год:

9,5 млрд грн поступлений от банков в управлении Фонда, из которых 7,7 млрд грн получено от продажи активов (в 2018 году банки получили 6,8 млрд грн от продажи активов);

поступления от продажи и управления активами неплатежеспособных банков превысили 46 млрд грн;

выплачено более 11 млрд грн по займам, которые Фонд был вынужден привлечь в течение 2014-2017 г.г. у Национального банка Украины и Министерства финансов Украины под рыночные 9,9-14,0% годовых. НБУ в этом году выплачено 1,5 млрд грн (в том числе 8 млн грн по процентам); Минфину вне очереди возвращено 9,62 млрд грн (9,12 млрд грн основной части задолженности и 505,6 млн грн процентов). В общем на это время Фонд вернул больше половины суммы своих заимствований – более 41 млрд грн, таким образом полностью погасив задолженность перед Национальным банком Украины и досрочно погасив первый из кредитов, взятых у Министерства финансов Украины;

завершена ликвидация почти 40 неплатежеспособных банков из 95, которые попали под управление Фонда с начала банковского кризиса. Планируется завершить вывод с рынка большинства банков, кроме тех, в отношении которых суды рассматривают вопрос об обжаловании неплатежеспособности банков в Крыму и в зоне проведения ООС , по которым процедуру ликвидации завершить невозможно.

Что планируется в 2020 году:

в январе 2020 г. планируется досрочно выплатить еще 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины.

остаток долговых обязательств Фонда сейчас превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67,44 млрд грн процентов, которые Фонд гарантирования вкладов должен выплачивать до 2031 года. Поэтому в 2020 г. Фонд гарантирования вкладов вместе с Министерством финансов Украины и НБУ продолжит работу, направленную на реструктуризацию этого долга;

главным приоритетом остается выплата гарантированной суммы вкладов. По состоянию на конец 2019 г. Фонд гарантирования потратил на выплаты почти двум миллионам вкладчиков более 90 млрд грн, из них около 800 млн грн – в течение 2019 г;

возврат активов, выведенных из банков. Юристами Фонда и неплатежеспособных банков ведется около 45 тыс. судебных процессов на общую сумму почти 200 млрд грн.

Для взыскания причиненного банкам ущерба Фондом предъявлены иски к 605 связанным с неплатежеспособными банками физическим лицам на общую сумму свыше 91 млрд грн, впрочем, ни по одному из них суды до сих пор не приняли окончательного решения.

В то же время, Фонд, ища оптимальные пути возврата средств для дальнейших расчетов с кредиторами, подготовил пакет законодательных изменений, которые, в частности, предусматривают досудебное урегулирование задолженности связанных лиц, а также привлечение иностранных юридических советников для представительства интересов фонда в зарубежных юрисдикциях по взысканию убытков.