ФГВФЛ погасил перед государством 41 млрд грн долгов: итоги года

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2019 году погасил перед государством 41 млрд грн долгов.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“2019 год стал годом кардинальных изменений, вызовов и успехов. Сейчас можно констатировать завершение периода ликвидации последствий банковского кризиса и превращение Фонда гарантирования вкладов в партнера здоровых банков”, – говорится в сообщении.
Фонд гарантирования выделяет такие показатели за 2019 год:
Что планируется в 2020 году:
Для взыскания причиненного банкам ущерба Фондом предъявлены иски к 605 связанным с неплатежеспособными банками физическим лицам на общую сумму свыше 91 млрд грн, впрочем, ни по одному из них суды до сих пор не приняли окончательного решения.
В то же время, Фонд, ища оптимальные пути возврата средств для дальнейших расчетов с кредиторами, подготовил пакет законодательных изменений, которые, в частности, предусматривают досудебное урегулирование задолженности связанных лиц, а также привлечение иностранных юридических советников для представительства интересов фонда в зарубежных юрисдикциях по взысканию убытков.
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