В Киевстаре рассказали, какую сумму потратят на запуск 4G в киевском метро

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell планируют запустить в киевском метро сеть четвертого поколения уже летом 2020 года. В частности, на первой станции 4G должен появиться с июня 2020 года.

Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров на пресс-конференции.

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Отмечается, что инвестиции в этот проект со стороны трех операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) суммарно составят около $20 млн.

Директор по маркетингу “Киевстар” Павел Даниман отметил, что 4G начнут запускать с конечных станций метро и будут двигаться в центр.

Проблемой остается стоимость аренды. По словам Комарова, Киевсовет до сих пор не определился, какую цену брать с операторов за аренду (доступ к инфраструктуре).