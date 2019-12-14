0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В Киевстаре рассказали, какую сумму потратят на запуск 4G в киевском метро

В Киевстаре рассказали, какую сумму потратят на запуск 4G в киевском метро

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell планируют запустить в киевском метро сеть четвертого поколения уже летом 2020 года. В частности, на первой станции 4G должен появиться с июня 2020 года.

Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров на пресс-конференции.

Читайте также: В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро

Отмечается, что инвестиции в этот проект со стороны трех операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) суммарно составят около $20 млн.

Директор по маркетингу “Киевстар” Павел Даниман отметил, что 4G начнут запускать с конечных станций метро и будут двигаться в центр.

Проблемой остается стоимость аренды. По словам Комарова, Киевсовет до сих пор не определился, какую цену брать с операторов за аренду (доступ к инфраструктуре).

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.