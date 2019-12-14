В Киевстаре рассказали, какую сумму потратят на запуск 4G в киевском метро

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Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell планируют запустить в киевском метро сеть четвертого поколения уже летом 2020 года. В частности, на первой станции 4G должен появиться с июня 2020 года.
Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров на пресс-конференции.
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Отмечается, что инвестиции в этот проект со стороны трех операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) суммарно составят около $20 млн.
Директор по маркетингу “Киевстар” Павел Даниман отметил, что 4G начнут запускать с конечных станций метро и будут двигаться в центр.
Проблемой остается стоимость аренды. По словам Комарова, Киевсовет до сих пор не определился, какую цену брать с операторов за аренду (доступ к инфраструктуре).
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