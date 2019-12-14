Украинцы смогут путешествовать без виз еще в 2 страны

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Сегодня, 24 декабря, Кабмин утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об обоюдной отмене визовых требований. Теперь украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней на протяжении 180 дней.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.
Напомним, что в IV квартале 2019-го Украина улучшила свои позиции в Индексе паспортов на один пункт и заняла 43-е место. Как отмечали в компании Henley&Partners, которая составляет данный индекс, количество безвизовых стран для украинцев осталось прежним – 126 направлений. Изменение позиции произошло за счет движения в рейтинге других государств, но за счет каких именно, эксперты не уточнили.
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