Украинцы смогут путешествовать без виз еще в 2 страны

Сегодня, 24 декабря, Кабмин утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об обоюдной отмене визовых требований. Теперь украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней на протяжении 180 дней.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

Напомним, что в IV квартале 2019-го Украина улучшила свои позиции в Индексе паспортов на один пункт и заняла 43-е место. Как отмечали в компании Henley&Partners, которая составляет данный индекс, количество безвизовых стран для украинцев осталось прежним – 126 направлений. Изменение позиции произошло за счет движения в рейтинге других государств, но за счет каких именно, эксперты не уточнили.