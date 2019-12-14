"Нафтогаз" увеличил прибыль на четверть

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Группа “Нафтогаз” за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн, 27% больше результата 9 месяцев 2018 года (16,7 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность.
По данным пресс-службы, результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн, что меньше на 1,8 млрд грн, чем показатель 9 месяцев 2018 года.
Результат деятельности по продаже природного газа вне рамок ПСО за 9 месяцев текущего года ухудшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил убыток в размере 0,8 млрд грн. На формирование результата наибольшее влияние имело уменьшение объема реализации газа на 0,5 млрд куб. м, отметили в “Нафтогазе”.
По данным пресс-службы, объем транзита газа за 9 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млрд куб м. В целом компания получила от России за транзит газа 53,2 млрд грн.
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