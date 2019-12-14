Новая система камер будет контролировать водителей Германии

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Немецкая технологическая фирма Bosch разработала так называемую “систему внутреннего контроля” для автомобилей. Она использует искусственный интеллект (AI) и камеры. В своем объявлении Bosch объяснил, что система использует несколько камер и может выполнять ряд задач. По словам представителей фирмы, система может быть запущена в производство в 2022 году.
Одна из ее функций включает в себя камеру, встроенную в руль. Она может обнаружить, когда водитель отвлекается, когда его глаза становятся тяжелыми и когда он поворачивает голову в сторону задних сидений или человека, сидящего рядом с ним. Об этом сообщили специалисты компании.
AI анализирует эту информацию, и система может выполнять несколько действий, включая предупреждение отвлеченных водителей, рекомендацию перерыва и даже замедление движения автомобиля. Bosch заявила, что информация, полученная системой внутреннего контроля, “не была сохранена и не передана третьим лицам”.
В дополнение к камере, встроенной в рулевое колесо, система Bosch также использует камеры, которые находятся либо над, либо под зеркалом заднего вида автомобиля. Это может предупредить водителя о потенциально серьезных проблемах, таких как ребенок, который снимает ремень безопасности.
Фирма заявила, что технология будет использоваться для мониторинга водителей и, при необходимости, позволит автомобилю “вмешиваться, если явно пьяный или отвлеченный водитель не реагирует на предупреждающие сигналы и рискует попасть в аварию с серьезными травмами или смертью”.
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