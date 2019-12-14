Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о макроэкономических рисках для Украины в 2020 году.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Милованов отметил, что наибольший макроэкономический риск для Украины – внешний. В частности, это падение цен на металл.

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“Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Также цены на металл падают, это для нас плохо”, – отметил он.

По его словам, в Украине развиваются определенные направления промышленности: перерабатывающая и пищевая.

“У нас экономика в принципе растет, потребление растет, строительство, капитальные инвестиции. Это хорошо”, – добавил он.