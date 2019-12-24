0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Рост цен на золото в 2019 году стал самым большим за девять лет

Рост цен на золото в 2019 году стал самым большим за девять лет

Мировые цены на золото в текущем году поднялись более чем на 15%, продемонстрировав самый большой годовой рост за последние девять лет.

К началу текущей недели стоимость унции золота превысила 1480 долларов, что на 15,4% выше по сравнению с уровнем конца 2018 года. Это крупнейший рост с 2010 года, когда подъем цен на драгметалл приближался к 30%.

“Главным фактором роста цен на золото в текущем году стало глобальное понижение процентных ставок на фоне усиления геополитических неопределенностей в Европе вокруг брекзита, а также торговой войны между США и Китаем”, – отметил аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес.

По его словам, политическая неопределенность на фоне опасений глобальной рецессии вынудила многих инвесторов покупать золото.

По мнению ряда экспертов, такая тенденция продолжится и в следующем году. По прогнозам гонконгского специалиста по рынку золота Джаспера Ло, в 2020 году оно может подорожать от 15 до 20% и выйти на уровень 1774 долларов за унцию.

“Пока нет признаков того, что протесты в Гонконге скоро закончатся, и это будет рассматриваться инвесторами как одна из неопределенностей”, – отметил он.

По мнению основателя, базирующейся в Гонконге трейдерской компании J.Rotbart & Co. Джошуа Ротбарта, цены на золото к концу будущего года составят от 1580 до 1620 долларов за унцию.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Банковские металлы
Смотри также
Весь рынок:Банковские металлы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.