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В Украине введут электронные паспорта - Федоров

В Украине введут электронные паспорта - Федоров

В конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Этот документ можно будет предъявлять, показав личный смартфон.

“Мы уже договорились, благодаря нашей миграционной службе, я ей очень благодарен, что в конце этой зимы мы запускаем электронный паспорт. И уже можно будет путешествовать по Украине, летать в самолетах, ездить в поездах с этим документом”, – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу “Украина”.

По словам министра, получить такой документ смогут граждане Украины, которые имеют паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Таких украинских граждан на данный момент уже 17 миллионов.

“Это ничем не отличается от биометрического паспорта”, – заявил Михаил Федоров.

“Есть несколько систем авторизации, есть и пароль, можно из системы быстро выйти, если потеряется телефон. Самое главное – ставить пароли, защищать гаджеты, которые вы используете, и не открывать подозрительные ссылки, которые вам приходят”, – сказал министр, отвечая на вопрос о безопасности электронного документа.

Михаил Федоров также подчеркнул, что все необходимые знания о пользовании электронными системами украинцы смогут получить благодаря образовательной онлайн-платформе, которая запустится 21 января 2020 г. Каждый гражданин Украины сможет посмотреть курсы, как правильно пользоваться электронными системами с помощью гаджетов.

“Когда мы говорим о “государстве в смартфоне”, мы говорим об удобном государстве. Наша философия – сделать государство удобным сервисом”, – подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

  • Приложение “государства в смартфоне” запустился в бета-режиме, первыми услугами, которые будут доступны в приложении, станут электронные водительские права и технический паспорт.
  • Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, что Кабинет министров поддержал инициативу по внедрению электронных трудовых книжек.
По материалам Телеканал 24
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