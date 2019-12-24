Huawei готовит дополнительные версии гибкого смартфона Mate X

Информация, появившаяся в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), говорит о том, что у гибкого смартфона Huawei Mate X вскоре могут появиться новые модификации.

Напомним, что аппарат Mate X дебютировал в феврале на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019. Он оснащён OLED-дисплеем, который в раскрытом виде имеет размер 8 дюймов по диагонали (2480 × 2200 точек). В сложенном состоянии экран оказывается во внешней части корпуса.

Оригинальная версия Mate X несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт. Теперь на сайте TENAA появились сведения о новых вариантах комплектации устройства.

В частности, указано, что Mate X выйдет в модификациях с 6 Гбайт и 12 Гбайт оперативной памяти. В первом случае ёмкость флеш-накопителя составит 128 Гбайт, во втором — 512 Гбайт.

О том, когда и по какой цене аппараты поступят в продажу, ничего не сообщается.