Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станций

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Ночью 22 декабря было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт.
Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
“Сегодня в течение 02.00-06.00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор.
Причина – низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке “зеленых” производителей.
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси (1,3 грн) отсутствует.
Генерация ветроэлектростанций ночью составляла 750 МВт, что на 350 МВт больше, чем в предыдущую ночь. Днем СЭС + ВЭС около 1100 МВт”, – написал он.
Герус также отметил, что в пользу частных “зеленых станций” выключаются государственные АЭС с низкими тарифам.
“Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 грн за кВт-час.
Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?”, – отмечает нардеп.
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