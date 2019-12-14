Межбанк: пять факторов могут привести к существенным колебаниям курса

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Понедельник на валютном рынке пройдет очень динамично. Как минимум пять факторов будут стимулировать активность клиентов и могут привести к достаточно существенным колебаниям курса:
1) Оплата бюджетных платежей опоздавшими клиентами и начало периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам.
С одной стороны – сегодня провинившиеся перед государством клиенты из-за несвоевременных перечислений бюджету будут спешить закрыть эти бюджетные платежи, чтобы сильно “не влетать” с пеней по налогам. Это добавит предложения валюты на торгах с их стороны, так как им срочно нужна гривна и будет работать на укрепление нацвалюты.
С другой стороны – из-за окончания года Госказначейству придется оперативно перечислять экспортерам возмещение НДС, что будет приводить к существенным скачкам корсчетов банков в течение этой недели и в то же время сократит интерес к продаже валюты со стороны тех компаний, кто получил уже это возмещение. Это работает не в пользу гривны.
2) Наступающие на днях рождественские каникулы в США и Европе. Из-за этого у клиентов есть риск «зависнуть» со своими валютными расчетами в долларе и евро. Поэтому сегодня компании будут максимально активны на валютном рынке,чтобы успеть провести свои расчеты с иностранными партнерами еще до наступления католического Рождества.
Мы прогнозируем на 23 декабря объем операций в пределах до $190-230 млн при совершении до 460-540 сделок;
3) Завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Чиновники предложат гривневые бумаги на общую сумму 1,5 млрд гривен по номиналу на 132 дня,279 и 951 день, а также долларовые облигации на $ 200 млн на 294 и 721 день. Учитывая уже наступающее рождественское затишье в США и Европе – мы бы на особые успехи этого аукциона с точки зрения продаж облигаций иностранцам не рассчитывали. Но тем не менее – на общее настроение и поведение валютного и фондового рынка это окажет позитивное для гривны влияние;
4) Поведение наличного рынка. Обменники продолжают играть «на понижение», что психологически поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка;
5) Интервенции Нацбанка. Регулятор продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах и остается «универсальным покупателем» на межбанке. Использовать Нацбанк будет Matching, чем снова будет “бороться” за доллар не менее уровня в 23 гривны.
Мы ожидаем на 23 декабря коридор по доллару в пределах 23,15 – 23,35 гривен с периодическими сменами соотношения спроса и предложения в течение сессии в моменты выхода основных игроков межбанка на рынок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,27 / 23,30
евро – 25,82 / 25,84
российский рубль – 0,3746 / 0,3751
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