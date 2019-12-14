Discount Bank будет ответчиком по иску ПриватБанка к Коломойскому в Израиле

Один из крупнейших банков Израиля Discount Bank будет ответчиком по иску ПриватБанка к экс-владельцу Игорю Коломойскому, который был подан в суд Тель-Авива.

Украинское правительство требует 2 млрд шекелей (около $600 млн) от Коломойского, его партнеров и Discount Bank, заявляя об их причастности к отмыванию средств, которые привели к краху и национализации крупнейшего коммерческого банка страны – ПриватБанка, пишет издание calcalist.co.il.

В иске, поданном в суд Тель-Авива 18 декабря, указано, что Discount Bank должен был понять, что на его счета перечислены огромные суммы денег, поступивших из «токсичных фондов».

Также в исковом заявлении отмечается, что Коломойский, который имеет украинское и израильское гражданство, и Боголюбов в течение нескольких лет с привлечением ряда лиц в «беспрецедентном масштабе» отмывали деньги, причинив огромный финансовый ущерб.

В целом в период с 2007 по 2011 год на счета Discount Bank было переведено около $1,2 млрд.

Украинская сторона утверждает, что ПриватБанк в течение 10 лет до национализации был жертвой сложных схем, которые были инициированы и реализованы экс-акционерами. Также в рамках схем экс-владельцы влияли на выдачу большого количества крупных кредитов компаниям, связанным с руководством банка.

Напомним, что ПриватБанк 18 декабря инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков на $600 млн.