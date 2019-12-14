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«Льгота» для импорта солнечных панелей обошлась государству 9 млрд грн - Минфин

«Льгота» для импорта солнечных панелей обошлась государству 9 млрд грн - Минфин

В Министерстве финансов Украины подсчитали, что с начала года бюджет недополучил 9 миллиардов гривен поступлений из-за того, что предыдущий парламент при принятии бюджета на 2019 год освободил от налогов импорт на ввоз оборудования для «зеленых» электростанций.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 20 декабря.

«В декабре 2018 года была внесена поправка, которая предоставила льготу, не учтенную в бюджете, на ввоз оборудования для альтернативной энергетики. Мы уже видим сейчас, что эта льгота стоила нам 9 миллиардов гривен», – сообщила Маркарова.

Министр отметила, что введение этих льгот для «зеленых» электростанций повлияло на недовыполнение бюджета на 2019 год. Также на него повлиял низкий курс валют, из-за которого в бюджет поступает меньше налога на добавленную стоимость по импорту.

Ранее стало известно, что в принятом Радой законе, который вводит новые правила налогообложения посылок, содержатся нормы, освобождающие от НДС оборудование для солнечных и ветровых электростанций.

В то же время в течение 2019 года ряд крупных компаний реализовывали в Украине большие проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций.

По материалам hromadske.tv
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