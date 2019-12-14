В "Нафтогазе" отреагировали на договоренности по транзиту газа

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Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне”, – написал Витренко.
По его словам, после этого вопрос будет заключаться в имплементации этих соглашений на различных уровнях.
“Нафтогаз занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах – Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу”, – подчеркнул исполнительный директор Нафтогаза.
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