В Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей Facebook

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Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в свободном доступе базу данных более 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook.
По данным компании, в свободном доступе находились телефонные номера, имена и идентификаторы аккаунта пользователей соцсети Facebook. База впервые была обнаружена 4 декабря, а уже через неделю данные были опубликованы на хакерском форуме. База была заблокирована 19 декабря.
В компании отметили, что утечка данных преимущественно коснулась пользователей соцсети из Соединенных Штатов Америки. Данные пользователей могли использоваться для фишинговых рассылок или спама.
Пока неизвестно, как хакерам удалось получить доступ к данным пользователей. Одной из версий является похищение данных через Facebook API до того, как доступ к телефонным номерам был ограничен в 2018 году. По еще одной версии, данные были получены с помощью скрейпинга.
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