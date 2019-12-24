Компания OPPO представит новые "умные" часы в 2020 году

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Компания OPPO выпустит новые “умные” часы в первом квартале 2020 года.
“Умные” часы OPPO, очевидно, будут больше ориентированы на услуги, связанные со здоровьем. Также вице-президент OPPO Лю Бо объявил, что компания запустит платформу IoT. Это будет называться протоколом HeyThings IoT.
Бо отметил, что концепция бренда заключается в создании мульти-терминальной и кросс-сценариевой экосистемы IoT. Кроме того, платформа IoT компании будет ориентирована на четыре сценария: личный, семейный, командировочный и офисный. Протокол IoT HeyThings сможет обеспечить многопротокольную совместимость, локальное подключение и взаимосвязь между брендами. OPPO также планирует выпустить комплекты для разработки программного обеспечения, протокольные документы и модули. Это поможет с более быстрым доступом к продуктам IoT.
Между тем, сервисная платформа HeyThings IoT будет сосредоточена на разработке продуктов, настройке сервисов и обработке данных. Все вышеперечисленные услуги поступят в первом квартале 2020 года.
Между тем, OPPO также не планирует терять контроль над рынком смартфонов. Различные утечки сообщают, что новые OPPO A8, OPPO A91, OPPO Reno 3 были недавно замечены в просочившихся рендерах. OPPO Reno 3 станет следующим флагманским смартфоном для бренда после успеха серии OPPO Reno 2.
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