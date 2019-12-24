0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Компания OPPO представит новые "умные" часы в 2020 году

Компания OPPO представит новые "умные" часы в 2020 году

Компания OPPO выпустит новые “умные” часы в первом квартале 2020 года.

“Умные” часы OPPO, очевидно, будут больше ориентированы на услуги, связанные со здоровьем. Также вице-президент OPPO Лю Бо объявил, что компания запустит платформу IoT. Это будет называться протоколом HeyThings IoT.

Бо отметил, что концепция бренда заключается в создании мульти-терминальной и кросс-сценариевой экосистемы IoT. Кроме того, платформа IoT компании будет ориентирована на четыре сценария: личный, семейный, командировочный и офисный. Протокол IoT HeyThings сможет обеспечить многопротокольную совместимость, локальное подключение и взаимосвязь между брендами. OPPO также планирует выпустить комплекты для разработки программного обеспечения, протокольные документы и модули. Это поможет с более быстрым доступом к продуктам IoT.

Между тем, сервисная платформа HeyThings IoT будет сосредоточена на разработке продуктов, настройке сервисов и обработке данных. Все вышеперечисленные услуги поступят в первом квартале 2020 года.

Между тем, OPPO также не планирует терять контроль над рынком смартфонов. Различные утечки сообщают, что новые OPPO A8, OPPO A91, OPPO Reno 3 были недавно замечены в просочившихся рендерах. OPPO Reno 3 станет следующим флагманским смартфоном для бренда после успеха серии OPPO Reno 2.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.