Kia разрабатывает новый компактный кроссовер

В Украине очень популярен кроссовер Kia Sportage. Он постоянно лидирует по продажам. Но Kia на этом не останавливается. Корейцы разрабатывают новый компактный кроссовер, который появится в продаже в следующем году.

Новый кроссовер Kia, который, кстати, создают в Индии, носит кодовое название Kia QYi. Серийная версия, видимо, будет называться Kia Sonet. Корейская компания уже подала патентную заявку на название “Sonet” сразу в нескольких странах.

Kia Sonet (Kia QYi) построят на той же платформе, что и Hyundai Venue. В его линейку двигателей могут войти четыре бензиновых и дизельных агрегата. Базовым станет мотор 1.2L MPI мощностью 83 л.с., а топовым – трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 123 л.с.

Кроссовер получит разнообразное оборудование, в том числе подогрев сидений, несколько подушек безопасности, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем, ABS с EBD и др.

Премьера Kia Sonet состоится в феврале 2020 года на автосалоне в Индии. В продаже он появится во второй половине 2020 года. Его конкурентами станут такие кроссоверы, как, например, Hyundai Venue и Ford EcoSport.