В Минфине объяснили остановку финансирования некоторых госрасходов

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Приостановка финансирования незащищенных статей бюджета в декабре 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о “перебросе” средств с одних программ на другие.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в FACEBOOK.
“До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в казначейство и на них открыто ассигнование, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделали.
Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря – это время попыток множества “перебросов” с программы на программу, запросов по срочным авансам, подачи хоть каких-то документов в казну и прочих “осваиваний” средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года”, – написала она.
Маркарова заявила, что в данный момент Минфин пытается приостановить такие внеплановые “переброски” средств, поэтому принял решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов. Соответствующее решение связано и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам ввиду слишком крепкого курса гривны.
Глава Минфина подчеркнула, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме.
“Все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подан ни один документ или даже не проведены тендеры”, – подчеркнула министр.
Ранее Finance.ua сообщал, что Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег.
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