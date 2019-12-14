"Мы договоримся": В РФ признали плюсы транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Читайте также: Цена на газ этой зимой будет зависеть от результатов переговоров с РФ – Гончарук

По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.

“Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике”, – сказал Путин.

Он также заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда якобы является политическим.

“Мы хотим решить эту тему. Я убежден, что решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, а скорее политический характер. Решение есть и мы должны из этого исходить. Будем искать приемлемое решение, в том числе и для Украины”, – заявил президент РФ.