"Мы договоримся": В РФ признали плюсы транзита газа через Украину

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Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
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По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.
“Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике”, – сказал Путин.
Он также заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда якобы является политическим.
“Мы хотим решить эту тему. Я убежден, что решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, а скорее политический характер. Решение есть и мы должны из этого исходить. Будем искать приемлемое решение, в том числе и для Украины”, – заявил президент РФ.
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