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Правительство объявило новый тендер на реконструкцию аэропорта Днепра

Правительство объявило новый тендер на реконструкцию аэропорта Днепра

Министерство инфраструктуры Украины объявило новый тендер на разработку документации для начала реконструкции аэропорта «Днепропетровск». На эти цели в бюджете предусмотрели 200 миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Мининфраструктуры.

Ожидаемая стоимость разработки документации для реконструкции аэропорта составляет 26,5 миллиона гривен. В целом на проведение реконструкции в 2020 году предусмотрели 200 миллионов гривен.

В правительстве отмечают, что предыдущий тендер на разработку документов был неудачным. По его итогам получили 4 предложения, которые признали некачественными.

Новый тендер в правительстве планируют закончить в «кратчайшие установленные законодательством сроки».

По материалам hromadske.tv
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