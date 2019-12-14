Правительство объявило новый тендер на реконструкцию аэропорта Днепра

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Министерство инфраструктуры Украины объявило новый тендер на разработку документации для начала реконструкции аэропорта «Днепропетровск». На эти цели в бюджете предусмотрели 200 миллионов гривен.
Об этом сообщают в пресс-службе Мининфраструктуры.
Ожидаемая стоимость разработки документации для реконструкции аэропорта составляет 26,5 миллиона гривен. В целом на проведение реконструкции в 2020 году предусмотрели 200 миллионов гривен.
В правительстве отмечают, что предыдущий тендер на разработку документов был неудачным. По его итогам получили 4 предложения, которые признали некачественными.
Новый тендер в правительстве планируют закончить в «кратчайшие установленные законодательством сроки».
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