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Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег

Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег

Государственная казначейская служба Украины до конца 2019 года будет финансировать только защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи) бюджета, а также все зарегистрированные за 11 месяцев обязательства, на которые открыты ассигнования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, все остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств, учитывая невыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года.

В Минфине заявили, что дефицит госбюджета образовался “вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий”.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал поручение премьер-министра Украины Алексея Гончарука прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств относительно расходов и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.


Фото: РБК-Украина

По материалам РБК-Украина
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