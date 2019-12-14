Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение под управление Минфина

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Кабинет Министров Украины принял решение передать Государственное ипотечное учреждение под управление Министерства финансов, а также одобрил предоставление учреждению кредитных гарантий на 3,7 млрд грн.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 декабря, сообщает Министерство финансов.
“Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования”, – говорится в сообщении.
Кроме того, КМУ также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Постановлением в частности утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам, которые привлекаются ГИУ:
Министерство финансов уполномочивается на подписание документов о предоставлении государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ. Принятие постановления создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины.
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