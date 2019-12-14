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Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение под управление Минфина

Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение под управление Минфина

Кабинет Министров Украины принял решение передать Государственное ипотечное учреждение под управление Министерства финансов, а также одобрил предоставление учреждению кредитных гарантий на 3,7 млрд грн.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 декабря, сообщает Министерство финансов.

“Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования”, – говорится в сообщении.

Кроме того, КМУ также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Постановлением в частности утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам, которые привлекаются ГИУ:

  • гарантия предоставляется для обеспечения исполнения не более 99 процентов обязательств ГИУ по внутренним кредитам, сумма которых не превышает 3 700 000 тыс. гривен, учитывая обязательства по погашению основной суммы, уплаты процентов, комиссий и других обязательств по заимствованиям.
  • Обеспечение не менее 100 процентов суммы долговых обязательств заемщика по гарантированной части заимствования.
    Плата за предоставление гарантии – 0,01 процента годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

Министерство финансов уполномочивается на подписание документов о предоставлении государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ. Принятие постановления создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины.

Справка Finance.ua:

  • За период с 2006 по 2013 годы в соответствии с законами Украины о государственном бюджете, предоставлены государственные гарантии по обязательствам ГИУ на общую сумму 10 млрд грн. в 2019 году – 12 млрд грн, для возможности обеспечения учреждением поддержки ипотечного кредитования и приобретения жилья для последующей передачи в финансовый лизинг.
По материалам Finance.UA
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