Фискальные чеки дополнят новыми реквизитами

С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.

Это предусмотрено определением “электронного расчетного документа” в Законе о РРО, сообщают в Министерстве финансов.

В реквизиты фискального кассового чека предлагают вписать:

цифровое значение штрих-кода товара (указывается в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а в случае непредусмотрения – по желанию плательщика);

округление суммы чека: если общая стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) не кратна минимальной денежной единице, результат округления суммы оплаты в наличной форме, выполненный в соответствии с требованиями НБУ по оптимизации обращения монет мелких номиналов, будут печатать с надписью «Округление»;

QR-код, который включает в себя код аутентификации сообщения ( МАС ) этого чека, дату и время осуществления расчетной операции, фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека, сумму расчетной операции, фискальный номер РРО /фискальный номер ПРО ) (строка 25);

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2020 года покупатели, заплатив за товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.