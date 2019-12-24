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Фискальные чеки дополнят новыми реквизитами

Фискальные чеки дополнят новыми реквизитами

С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.

Это предусмотрено определением “электронного расчетного документа” в Законе о РРО, сообщают в Министерстве финансов.

В реквизиты фискального кассового чека предлагают вписать:

  • цифровое значение штрих-кода товара (указывается в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а в случае непредусмотрения – по желанию плательщика);
  • округление суммы чека: если общая стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) не кратна минимальной денежной единице, результат округления суммы оплаты в наличной форме, выполненный в соответствии с требованиями НБУ по оптимизации обращения монет мелких номиналов, будут печатать с надписью «Округление»;
  • QR-код, который включает в себя код аутентификации сообщения (МАС) этого чека, дату и время осуществления расчетной операции, фискальный номер кассового чека/фискальный номер электронного кассового чека, сумму расчетной операции, фискальный номер РРО/фискальный номер ПРО) (строка 25);

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2020 года покупатели, заплатив за товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.
  • Чтобы проверить подлинность полученного офлайн чека, покупатель может подать запрос в контролирующий орган через е-кабинет.
По материалам Finance.UA
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