ФЛП имеет налоговый долг: какое имущество не может быть объектом погашения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Источниками самостоятельной уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга налогоплательщика являются любые собственные средства, в том числе те, которые получены от продажи товаров, имущества, выпуска ценных бумаг, в частности корпоративных прав, полученные в качестве займа (кредита).
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Тернопольской области.
Не могут быть использованы как источники погашения налогового долга налогоплательщика:
Читайте также: Нацбанк упростил банкам кредитование ФЛП
Кстати, если вас интересует быстрый займ, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство запретило нелегальные игровые автоматыВчера, 10:41 - 1778 9
Депутаты поддержали отмену книг учета доходов ФЛПВчера, 17:06 - 1776 5
Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа позволит Украине избежать инвестиционных арбитражей - юристыВчера, 21:30 - 379 3
Для микро- и малого предпринимательства планируют упростить условия применения РРОВчера, 21:00 - 972 3
Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - ReutersВчера, 16:13 - 1306 2
Сегодня в обращении появилась монета 5 гривен и новая банкнота 50 гривен (фото)Вчера, 10:00 - 5500
Универсал Банк изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад”Вчера, 11:50 - 3298
Данилишин назвал главные причины укрепления курса гривны к долларуВчера, 13:00 - 3103 1
График работы банков на Новый год и РождествоВчера, 15:15 - 2298
Правительство запретило нелегальные игровые автоматыВчера, 10:41 - 1778 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1194
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1075
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1225
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3662 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3381 2