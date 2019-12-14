0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 205 0

Парцхаладзе: В Украине должна быть ипотека со ставкой 8%

Парцхаладзе: В Украине должна быть ипотека со ставкой 8%

Ипотечное кредитование со средней ставкой в ​​8% должно быть доступным в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, учетная ставка влияет на кредитную и депозитную, поэтому уменьшение учетной ставки НБУ в течение этого года с 18% до 13,5% – это первый шаг к доступной ипотеке.

«Ждем следующих действий Правительства, которые выведут ипотечную ставку в Украине на стимулирующий уровень – до 8%», – отметил Парцхаладзе.

Читайте также: Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем году

Такая ситуация увеличит количество сделок на рынке недвижимости, а люди смогут покупать жилье.

«Именно недорогие ипотечные кредиты – это один из лучших инструментов. На этом надо делать акцент. Ведь если ипотека заработает – украинцы будут чаще покупать жилье, а объем инвестиций в строительную отрасль в разы увеличится», – сообщил он.

Молодежный кредит на жилье

Средняя ипотечная ставка в Европе:

  • Финляндия – 1%;
  • Германия – 1,85%;
  • Чехия – 2,9%;
  • Великобритания – 3%;
  • Польша – 3,8%;
  • Латвия – 5,1%;
  • Беларусь – 14%.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.

Опрос НБУ показал, что большинство банков все еще опасаются ипотеки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.