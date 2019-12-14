Парцхаладзе: В Украине должна быть ипотека со ставкой 8%

Ипотечное кредитование со средней ставкой в ​​8% должно быть доступным в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, учетная ставка влияет на кредитную и депозитную, поэтому уменьшение учетной ставки НБУ в течение этого года с 18% до 13,5% – это первый шаг к доступной ипотеке.

«Ждем следующих действий Правительства, которые выведут ипотечную ставку в Украине на стимулирующий уровень – до 8%», – отметил Парцхаладзе.

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Такая ситуация увеличит количество сделок на рынке недвижимости, а люди смогут покупать жилье.

«Именно недорогие ипотечные кредиты – это один из лучших инструментов. На этом надо делать акцент. Ведь если ипотека заработает – украинцы будут чаще покупать жилье, а объем инвестиций в строительную отрасль в разы увеличится», – сообщил он.

Средняя ипотечная ставка в Европе:

Финляндия – 1%;

Германия – 1,85%;

Чехия – 2,9%;

Великобритания – 3%;

Польша – 3,8%;

Латвия – 5,1%;

Беларусь – 14%.

Справка Finance.ua:

13 декабря Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.

Опрос НБУ показал, что большинство банков все еще опасаются ипотеки.