ФГВФЛ завершил выплаты вкладчикам Укргазпромбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных сумм вкладчикам Укргазпромбанка.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

17 декабря уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на ликвидацию Укргазпромбанка были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица. Согласно ч. 7 ст. 26 закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, ФГВФЛ завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования вкладов сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Укргазпромбанка. В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками указанного банка было получено 219,5 млн гривен, что составляет 98% от общей гарантированной суммы.

14 сентября 2016 года НБУ решил ликвидировать Укргазпромбанк.