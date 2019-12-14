Кабмин обнародовал постановление о допуске частных компаний на железную дорогу

На сайте Кабинета Министров Украины обнародовали правительственное постановление об обеспечении допуска частных компаний к пользованию железнодорожной инфраструктурой.

Согласно правительственному постановлению , эксперимент с введением частной тяги будут реализовывать в 3 этапа:

на первом Мининфраструктуры должно согласовать все необходимые документы, которые обеспечат допуск частных локомотивов к железной дороге;

на втором должны запустить эксперимент и разрешить частным локомотивам перевозить вагоны на определенных правительством участках украинской железной дороги;

на последнем этапе правительство будет проводить оценку эксперимента.

Координировать проведение пилотного эксперимента будет Министерство инфраструктуры. Допускать к участию в проектах будут только компании, зарегистрированные в Украине.