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Кабмин обнародовал постановление о допуске частных компаний на железную дорогу

Кабмин обнародовал постановление о допуске частных компаний на железную дорогу

На сайте Кабинета Министров Украины обнародовали правительственное постановление об обеспечении допуска частных компаний к пользованию железнодорожной инфраструктурой.

Согласно правительственному постановлению, эксперимент с введением частной тяги будут реализовывать в 3 этапа:

  • на первом Мининфраструктуры должно согласовать все необходимые документы, которые обеспечат допуск частных локомотивов к железной дороге;
  • на втором должны запустить эксперимент и разрешить частным локомотивам перевозить вагоны на определенных правительством участках украинской железной дороги;
  • на последнем этапе правительство будет проводить оценку эксперимента.

Координировать проведение пилотного эксперимента будет Министерство инфраструктуры. Допускать к участию в проектах будут только компании, зарегистрированные в Украине.

По материалам hromadske.tv
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