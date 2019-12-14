Украина экспортировала в РФ товаров на 2,7 млрд долларов

В январе-октябре 2019 Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 734 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Импорт товаров из РФ в течение отчетного периода составил 5 млрд 895 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина-РФ составило 3 млрд 161 млн долл.

Конкретной структуры закупок из РФ Госстатистики не указывает.

Напомним, в мая 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Цель санкций – запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.