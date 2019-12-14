Минцифры обещает е-студенческие билеты с начала следующего года

Электронные студенческие билеты в мобильном приложении “Действие” появятся уже в начале следующего года.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

“Ждите появления электронного студенческого в мобильном приложении Действие уже в начале следующего года”, – сообщили в министерстве.

Это стало возможным благодаря утвержденному правительством постановлению “О реализации экспериментального проекта по применению электронных студенческих (ученических) билетов”.

Отмечается, что оцифровка билетов будет происходить с согласия лица на использование данных, в частности персональных, содержащиеся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

“Е-билет будет формироваться автоматически при условии наличия всех необходимых сведений о студенческом / ученическом билете государственного образца в Реестре ЕГЭБО и содержать уникальный электронный идентификатор – QR-код. Проверка достоверности е-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность”, – отметили в Минцифры.